‎وزير التموين: نستهدف تطوير 49 مكتبا تموينيا لمراكز خدمة متطورة ببنى سويف

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تستهدف تطوير 49 مكتبا تموينيا بمحافظة بني سويف وتحويلها الى مراكز خدمة مطورة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

‎كما أكد وزير التموين أنه تم الانتهاء من تطويرد 11 مكتبا بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وجاري حاليا تطوير 4 مكتب بقيمة تصل الى 3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المركز يقدم خدمات إستخراج بطاقات بدل الفاقد والتالف و إستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي،و إستخراج البطاقات المستجدة بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الخصم والاضافة للبطاقات التموينية وإضافة الزوجة المحرومة على بطاقة زوجها أو بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقات سارية، كما يقوم المركز بقبول التظلمات بكافة انواعها الخاصة بالبطاقات التموينية،والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين.

‎وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير 600 مكتب تمويني على مستوى الجمهورية وتحويلها الى مراكز خدمة مطورة لتحسين جودة الخدمات التموينية الحكومية المقدمة للمواطن حيث تم الانتهاء من تطوير 375 مكتبا ،بالتزامن مع إتاحة الخدمة عبر المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك في إطار التحول الرقمي للدولة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم إلى محافظة بنى سويف يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.