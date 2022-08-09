وكالة الأنباء الليبية: اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بسرت

أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستعقد خلال اليومين القادمين اجتماع بمدينة سرت الليبية لمتابعة ما توصلت إليه فى اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

ونقلت الوكالة الليبية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنه فى إطار الاستعدادات اللوجستية والأمنية لهذا الاجتماع أصدر عميد بلدية سرت مختار المعدانى، الاثنين تعميما لكافة القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإدارى بقاعات واقادوقو، بما فيها مصرفى (التجارى الوطنى والوحدة) بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتبارا من اليوم الأحد.

كان آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد عقد بالعاصمة طرابلس بتاريخ 18 و19 من شهر يوليو الماضى بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الفريق ركن محمد الحداد والفريق الركن عبدالرزاق الناظوري.