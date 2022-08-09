وفد التخطيط يتابع العمل ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، والمهندس محمد صالح مساعد مدير المشروع، بزيارة مدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتنسيق المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، الوفد الذي سيقوم بعقد ورشة عمل تدريبية بحضور مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، ومدير المركز التكنولوجي بالمدينة ، والسادة مديري كافة الإدارات بمجلس مدينة الأقصر وبعض الموظفين والعاملين بالمركز التكنولوجي، لشرح بعض النقاط الهامة الخاصة بسير عمل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وشرح مهام كيفية استلام المراسلات الصادرة والواردة بالمنظومة وطرق الرد عليها، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

فيما قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.

كما قام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.



العمل فى بوابة خدمات المحليات الإلكترونية



متابعة العمل فى بوابة خدمات المحليات الإلكترونية



وفد من التخطيط يتابع العمل فى بوابة خدمات المحليات الإلكترونية



