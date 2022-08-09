وزيرا خارجية فلسطين وكولومبيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الكولومبي الفارو ليبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد المالكي - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية رغبة فلسطين في أن تفتح كولومبيا سفارة لها في فلسطين؛ خدمة لأبناء الجالية الكولومبية وتعزيزا للعلاقة الثنائية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ومشاورات قريبا.



بدوره، أكد الوزير الكولومبي رغبة بلاده في إنجاز هذه الاتفاقيات ومراجعة الأخرى، وأنها تنظر لفلسطين نظرة تضامن ومؤازرة لا شك ستنعكس على سياساتها في الأيام المقبلة.