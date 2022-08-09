اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:02 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية فلسطين وكولومبيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:00 م
وزيرا خارجية فلسطين وكولومبيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الكولومبي الفارو ليبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأكد المالكي - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية رغبة فلسطين في أن تفتح كولومبيا سفارة لها في فلسطين؛ خدمة لأبناء الجالية الكولومبية وتعزيزا للعلاقة الثنائية، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم ومشاورات قريبا.


بدوره، أكد الوزير الكولومبي رغبة بلاده في إنجاز هذه الاتفاقيات ومراجعة الأخرى، وأنها تنظر لفلسطين نظرة تضامن ومؤازرة لا شك ستنعكس على سياساتها في الأيام المقبلة.


فلسطين

كولومبيا

رياض المالكي

وزارة الخارجية الفلسطينية



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