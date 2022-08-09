نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب تستقبل وفدا من الطلاب العرب

استقبلت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، وفداً من الطلاب العرب من جامعة الزيتونة الأردنية، وطلاب الجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، وجامعة خليج عدن الدولية باليمن، وجامعة السعيد باليمن، وجامعة تعز باليمن، فى إطار برنامج التبادل الطلابى بين الجامعات المصرية والعربية وذلك بحضور مدير عام شئون التعليم والطلاب ومدير عام المدن بالجامعة، والدكتورة سلوى فؤاد منسق عام الوافدين بالجامعة.

وأعربت الدكتورة نانسي أسعد عن سعادتها بهذا اللقاء وبوجود الطلاب العرب فى رحاب جامعة المنوفية للتدريب بكليات الجامعة والإستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس مؤكدة على أن التبادل الطلابي يهدف إلى توثيق العلاقات بين طلاب الجامعات العربية والإستفادة من إمكانات التدريب العملى المتاحة بكل جامعة عربية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وأنماط الدراسة بجامعات الدول العربية المشاركة.

وأشارت إلى أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً لإستقبال الطلاب العرب من جميع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية وتنمية مهارات الطلاب على كافة المستويات متمنية لهم التوفيق ونقل تجربتهم بجامعة المنوفية إلى جامعاتهم، ومن جانبهم أشاد الطلاب العرب بتجربتهم فى جامعة المنوفية وحسن الإستقبال والإقامة بالمبنى الفندقى بالجامعة.