موسكو: على الولايات المتحدة أن تسحب أسلحتها النووية من الدول الأخرى

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دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من الدول الثالثة، وخاصة من الدول غير النووية.

وقال نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكى، خلال المؤتمر الاستعراضى الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووى، يوم الاثنين، إن "الأسلحة النووية للولايات المتحدة يجب أن تنقل إلى أراضيها الوطنية".

وأشار إلى أن الناتو يعلن نفسه حلفا نووية بشكل سافر، وأن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة على أراضى دول غير نووية، وهى تتدرب على استخدامها.

وأكد فيشنيفيتسكى أن ذلك "عامل يؤثر سلبيا على الأمن ويزيد من مخاطر نزاع نووى ويعرقل نزع السلاح النووي".

وأضاف المسؤول الروسى أن تحالف "أوكوس" للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا "يضع مقدمات لانطلاق حلقة جديدة من سباق التسلح فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".