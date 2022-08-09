مناقشة 64 مشروعًا بحثيًا لدبلومات الدراسات العليا بـ"صيدلة طنطا"

اختتمت جامعة طنطا فعاليات مناقشة المشروعات البحثية لدبلوم الدراسات العليا بكلية الصيدلة للعام الجامعى 2021/2022، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة منى الأعصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

أشار الدكتور محمود ذكي، إلى حرص جامعة طنطا على دعم كافة المشروعات البحثية التي تخدم قضايا التنمية وتسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الدراسات المختلفة لتكون محوراً ومرتكزاً أساسياً للتقدم وتعزيز التنمية وتحقيق النهضة.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، على أهمية المشروعات البحثية الهادفة التي تعني بالقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع بقدر ما تحققه من فائدة ملموسة لكافة القطاعات خاصة المرتبطة بتحقيق خطط التنمية المستدامة، مضيفاً أن تطوير البحث العلمي والاهتمام به ضمن خطة الجامعة من خلال ربط أهدافه باحتياجات المجتمع لحل مشكلاته ومواجهة تحدياته.

وأوضحت الدكتورة سحر الحجار، أن الكلية شهدت مناقشة 64 مشروعًا بحثياً تم عرضها فى صورة معلقات تراوحت بين الدراسات المرجعية والدراسات الميدانية، حيث تم مناقشة 6 مشروعات بحثية لطلاب برنامج فارم - دي لعدد 100 طالب، كما تم مناقشة 9 مشروعات لطلاب الدبلوم المهنى فى اليقظة الدوائية لعدد 21 طالباً، تضمنت دراسات مراجعة علمية عن الآثار الجانبية المدرجة حديثاً من قبل هيئة الدواء والغذاء العالمية لمجموعة من الأدوية المستخدمة فى السوق المصرى والعالمى، كما تضمنت دراسة ميدانية عن مدى وعى الأشخاص وكذلك الصيادلة فى صيدليات المجتمع عن الآثار الجانبية لبعض الأدوية.