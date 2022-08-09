محافظ الوادى الجديد: النزول بسن قبول تلاميذ الصف الأول الابتدائى

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2022/ 2023 لمدة شهر كامل، وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى.
وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ١ حتى ٣١ أكتوبر ٢٠١٦ (شهر واحد فقط)، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة فقط، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسى كامل.
واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، على أن يكون الحد الأدنى للقبول ١٧٠ درجة فأكتر.
وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابة لأولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوى هذا العام. هذا ويبدأ التقديم اعتباراً من ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ ولمدة 15 يوما.
كما كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادات العامة والأزهرية، في احتفاليةٍ كبرى أقيمت بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.
واستهل المحافظ كلمته بتهنئة الطلاب الأوائل موجهًا الشكر والتقدير لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهد انعكس في تفوق الأبناء، كما أثنى على جهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لتحقيق الانضباط، مُشيرًا لدور جامعة الوادي الجديد في احتضان أبناء المحافظة، ولجهود المحافظة في توفير منح دراسية لأبنائها المتفوقين بالتعاون مع الجامعات الخاصة.
كما فتح باب الحوار مع المعلمين وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى والمقترحات، ووجّه المحافظ بتبني مبادرة فتح فصول للمتفوقين خلال عطلة الصيف، مع التركيز على طلاب مراحل التعليم الأساسي بالقرى للارتقاء بمستواهم العلمي والتحصيلي.
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