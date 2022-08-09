محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمراكز السادات وبركة السبع والشهداء ومنوف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية ولا سيما أعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق(كفر داود/السادات) بداية من الإسعاف وحتى مدخل عزبة غنيم بكفر داود باستخدام تقنية ( FDR ) لإعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة، تمهيداً لأعمال الرصف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، مؤكداً على الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة كونه طريق حيوى وهام، كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء بوابة خرسانية بمدخل مركز السادات من ناحية البريجات وذلك ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدن لإحداث مظهرا جماليا وحضاريا.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البلشى مع التشديد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بميدان أحمد رشدى والدهانات والتجميل بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المدينة لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى.

فى الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التحضيرية لرصف طريق (88) " الشهداء / دنشواى " بطول (7) كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة بالطريق بداية من كوبري السمسمية حتى بداية الكتلة السكنية بدنشواي وتم رفع كافة المخلفات ونواتج التطوير تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق (25) " الشهداء / العراقية " بطول (7)كم وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بطريق البطحه تمهيدا لإنشاء الممشى الجديد بطريق البطحة عقب الإنتهاء من أعمال التطوير به كونه مدخلا هاما للمدينة ، فضلا عن متابعة أعمال نقل أعمدة الإنارة بطريق ( منوف /الشهداء ) وفرد طبقة السن بطريق " منوف / الحامول " تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير ، وكذا متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الكنيسة ، كما تابع رئيس المدينة اللمسات النهائية بسوق منوف العمومي للتجزئة والجملة وتم الإنتهاء من تركيب الصاج المعدني والأعمال الكهربائية تمهيدا لإفتتاحه ، هذا وقد تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بنفق السكة الحديد والذي يتم إنشاؤه على غرار نفق السكة الحديد بمدينة تلا ، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف النموذجى والمقام على أرض سوق المواشي القديم على مساحة (3) أفدنة تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وأشار رئيس المدينة بأن إقامة مجمع المواقف النموذجي الجديد يأتى ضمن خطة المحافظة فى إنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن المواقف العشوائية تساهم فى تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.















