محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى وسمنود

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينتي المحلة الكبرى وسمنود، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء أول جامعة تكنولوجية في الغربية بقرية بهبيت الحجارة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد الشوارع الجاري رصفها بحي أول المحلة الكبرى، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بامتداد شارع شكري القواتلي بطول 500 متر وعرض 10 متر، كما تفقد في الحي ذاته أعمال الرصف بشارع سعد محمد سعد بطول 700 متر وعرض 16 متر، موجهاً رئيس الحي بالتواصل مع الشركة المنفذة لسرعة إنهاء الأعمال بالشارع.

وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال وضع طبقة MCO تمهيدا للرصف بامتداد شارع مصطفى كامل، إلى جانب أعمال رصف شارع المستشار بطول كيلو وعرض 16مترا، واختتم المحافظ جولته في المحلة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة ومصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى.

وفي مركز ومدينة سمنود تفقد المحافظ أعمال توسعة شارع النصب التذكاري بمدخل سمنود بطول 1.2 كيلو متر، كما تفقد أعمال ردم وتغطية ترعة بهبيت الحجارة بهدف توسعة المدخل المؤدي للجامعة التكنولوجية، فضلاً عن تفقد أعمال توسعة شارع مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 245 وعرض 9 أمتار، واختتمت الجولة في سمنود بتفقد الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة والتي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز 95%.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة،المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة ورضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.