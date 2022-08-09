كروان فى الإنشاد الدينى.. "آلاء" بنت بنى سويف تبدع فى تلاوة القرآن.. فيديو

بني سويف هاني فتحي

تميزت آلاء حسام بحر والتى تبلغ من العمر 11 سنة، ابنة قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بالصوت العذب فى تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى فى محافظة بنى سويف.

قالت آلاء حسن أنها نجحت فى الحصول على العديد من الجوائز منها حصولها على المركز الأول فى مسابقات حفظ القرآن الكريم، بعد أن أتمت حفظه كاملًا.

وأضافت آلاء أنها بدأت رحلتها فى حفظ القرآن منذ التحاقها بالصف الثانى الابتدائى، مشيرة إلى أنها أتمت حفظه، وهى فى الصف السادس الابتدائى فى كتاب القرية على يد الشيخ أبو زيد جمال محفظ القرأن الكريم بقرية دلهانس

وقالت آلاء أن والدايها هما أيقونة تفوقها، مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الوطن العربى فى المهرجان الدولى لملوك التميز والإبداع فى الانشاد الدينى.