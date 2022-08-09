قصة عم عبدالفتاح 70 عاما أمام لهيب الفرن فى أقدم ورشة حدادة بقنا.. فيديو وصور

قنا- صابر سعيد

كل ما فى المكان يعكس قدمه فرغم مرور عشرات السنين على أول قدم تطأ تلك الورشة إلا أنها ما زالت صامدة حتى اليوم، رائحة دخان فرن الكور التى تملأ المكان شاهدة على مجهود كبير يبذل هنا وأيادى عمال شكلت ولينت الحديد كيفما تشاء، ففى إحدى الشوارع بمدينة فرشوط ستجد العم عبد الفتاح، أكثر من 70 عاما فى صنعة الحدادة وتطويع الحديد على النيران وإصلاح الأشياء الحديدية، حتى أصبح علامة يسجل بها المكان، فمن يريد الذهاب إلى الشارع يسأل عن عبد الفتاح وأولاده الذين ورثوا تلك الصنعة عن أبيهم.

قال عبد الفتاح محمد، صاحب ورشة حدادة بقنا، أن عمر الورشة يزيد عن 150 عاما، وعمل فى مجال الحدادة منذ 70 عاما فى مدينة فرشوط وفى أحد الورش التى تعتبر أقدم ورشة فى محافظة قنا، حيث بدأ فى عمر صغير هذه المهنة وأتقنها حتى أصبحت المهنة الرئيسية له، واستمر فيها لسنوات طويلة وبدأ فى تعليمها إلى أبنائه الاثنين، ولم يترك المكان الذى بدأ فيه رغم قدمه ومرور سنوات عديدة على إنشائه، لافتًا أنه ورث الصنعة عن والده وورثها لأبنائه.

وأوضح العم عبد الفتاح محمد، أن المهنة تعتمد على تليين الحديد وانصهاره من الحرارة العالية التى يتعرض لها وتساعده على التشكيل والتعديل، ومن أبرز الأدوات التى يعمل فى تصليحها أو صناعتها الآلات الزراعية التى يعتمد عليها المزارع فى عمله مثل الفأس والمنجل والآلات الزراعية لحرث الأرض.



وأشار العم عبد الفتاح، إلى أن تشكيل فرن الكور "فرن الحداد" فكرة قديمة تعتمد على بنائها من الطين وتوضع بها الحطب أو الفحم التى تشكل النار ثم توضع القطع الحديدة فى النار والبدء فى العمل، وللفرن مكان للتهوية للأعلى لإخراج الدخان من المكان.



استخدام فرن الكور



أقدم ورشة بالصعيد