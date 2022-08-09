اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فنلندا: لا نستطيع منع الروس من استخدام تأشيرتنا لزيارة أوروبا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:00 ص
فنلندا: لا نستطيع منع الروس من استخدام تأشيرتنا لزيارة أوروبا سانا مارين
أ ش أ

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صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، بأن بلادها ليس لديها الأدوات لمنع الروس من استخدام التأشيرات الفنلندية لزيارة أوروبا.
 
وقالت مارين - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "ليس لدينا تشريعات أو عقوبات خاصة بنا تسمح لنا بالحد من مثل هذه الأعمال التي يقوم بها السياح الروس. ربما توجد طرق أخرى، على سبيل المثال، يمكننا إبطاء إصدار التأشيرات. وهذا يعني تقييد الدخول فعليًا، على الرغم من أنه سيكون مفتوحًا رسميًا".
 
وأضافت أن الروس "يستخدمون فنلندا كنقطة عبور للذهاب في إجازة إلى بلدان أخرى".
 

فنلندا

روسيا

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تاشيرة زيارة اوروبا



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