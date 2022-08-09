عشرات الإصابات من الفلسطينيين جراء مواجهات مع الاحتلال في نابلس والخليل

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أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن 9 شبان أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي عقب قمع مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس، لافتة إلى أن شابا أُصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونقل على إثرها إلى مجمع رام الله الطبي، حيث وصفت حالته بـ"المستقرة".

كما أُصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة 7 آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.. وفي الخليل، أُصيب شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشاب يوسف جابر (18 عاما) أصيب برصاصة من النوع المتفجر في صدره، ونقل إلى مستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج، حيث وصفت الطواقم الطبية إصابته بالخطيرة، وتم إدخاله إلى قسم العناية المكثفة.