ضبط 1575 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة على الأسواق

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1575) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات ( 34,508 طن "فول - دقيق أبيض – سكر – زيت طعام") ، وكذلك (443) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (47٫470 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز" – 110 قطعة لمبة ليد – 2000 قطعة مستلزمات طبية - 125عبوة سجائر) وكذا (732) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 101 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 85 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 17 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 24 قضية توقف عن الإنتاج –3 قضايا بيع بأزيد - 481 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (32,150 طن دقيق بلدى مدعم – 80 بطاقة ذكية - 4630 رغيف بلدى مدعم).

وكذلك ضبط (35) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 39,510 طن "سكر - أسمدة مدعمة" -2100 لتر مواد بترولية – 2168 إسطوانة بوتاجاز )، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (272,238 طن -125 عبوة سجائر – 110 قطعة لمبة ليد – 2000 قطعة مستلزمات طبية – 2100 لتر مواد بترولية – 2168 إسطوانة بوتاجاز-4630 رغيف بلدى مدعم - 80 بطاقة ذكية)، وكان أبرزها الآتى :-

-ضبط (142 طن "دقيق بلدى مدعم") معبأة داخل عدد ( 2840 جوال بها نقص الأوزان بمقدار 250 جرام بالجوال الواحد زنة 50 كيلو جرام) للإستيلاء على فارق الأوزان بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدى المدعم) بمحافظة الغربية.

-ضبط (28,300 طن "سكر تموينى مدعم"معاد تعبئتها بداخل عبوات وشكائر بقصد إعادة بيعها بإعتبارها سكر حر مستوليا على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة – 960 كيلو جرام "سكر تموينى" معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها – 10000 عبوة فارغة مدون عليها سكر تموينى عقب تفريغها بخط التعبئة – 2 ماكينة للتعبئة والتغليف) .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

-ضبط (17,670 طن "سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

-ضبط (5,800 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (المدير السئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

-ضبط (1,805 طن " أسماك مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (المدير السئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

-ضبط (7,500 طن "سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

-ضبط (17 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة البحيرة.

-ضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (39) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14080) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع، وجاء أبرزها:-

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة) محملة بكمية قدرها (12,630 طن أقماح محلية) محظور تداولها بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكما تم ضبط (18) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدربــ (70٫050) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (173قطعة "23 قطعة صوتية – 82 قطعة ضوئية – 68 ملصق")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.