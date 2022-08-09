اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 15 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص بالبحيرة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:21 ص
ضبط 15 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة للمنشأت الطبية والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة على المنشآت الصحية الخاصة والمستشفيات الخاصة.

وأسفرت تلك الحملات عن  المرور علي 16 منشأة طبية خاصة بمركز شبرلخيت، وتم ضبط 5 منشآت طبية تدار بدون ترخيص و7 منشآت طبية بها بعض السلبيات الخاصة، وتم التنبيه عليها بتلافيها ومعاودة المرور عليها مرة اخري.
 
وفى مركز ايتاى البارود تم المرور علي 19 منشأة طبية خاصة وتم ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص مابين عيادات ومعامل ومراكز طبية خاصة.
 

 


حملات رقابية

حملات تموينية

محافظة البحيرة

منشأت طبية

عيادات بدون ترخيص

صحة البحيرة

ايتاى البارود



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة