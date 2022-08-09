ضبط 15 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة للمنشأت الطبية والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة على المنشآت الصحية الخاصة والمستشفيات الخاصة.



وأسفرت تلك الحملات عن المرور علي 16 منشأة طبية خاصة بمركز شبرلخيت، وتم ضبط 5 منشآت طبية تدار بدون ترخيص و7 منشآت طبية بها بعض السلبيات الخاصة، وتم التنبيه عليها بتلافيها ومعاودة المرور عليها مرة اخري.



وفى مركز ايتاى البارود تم المرور علي 19 منشأة طبية خاصة وتم ضبط 10 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص مابين عيادات ومعامل ومراكز طبية خاصة.





