ضبط مواطن والتحقيق معه لاتهامه بممارسة السحر بقرية أصفون جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ظهر فيديو منذ ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بقيام مواطن بممارسة أعمال الدجل والشعوذة داخل منزله بقرية أصفون المطاعنة، وتجمهر الأهالى ليلاً أمام منزله لطرده من القرية ونجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر فى السيطرة على الوضع وتفريق المواطنين بعد ضبط المتهم واقتياده لديوان مركز شرطة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة، والذي انتشر له فيديو وهو يعمل بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة على وسائل التواصل الإجتماعى، ويدعى "م.ا" يبلغ من العمر 53 سنة، حيث تجمع الأهالى لطرده من القرية بعد تصوير مواطن له وهو يقوم بعمل سحر على قالب طوب.

وعلى الفور كلف رجال المباحث بالانتقال لموقع تجمهر الأهالى، وتم ضبط المتهم داخل منزله وبتفتيشه عثر بداخله على عدد كبير من الصور الشخصية للمواطنين بالقرية وباقي القري، وأدوات يقوم باستخدامها فى إجراء الأعمال السحرية، وجارى التحقيق معه بمعرفة رجال المباحث بمديرية الأمن ومركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.