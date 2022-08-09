ضبط عاطل زعم قدرته على تسهيل قروض لـ4 مواطنين بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج لقيامه بالنصب على 4 أشخاص وأخرين والإستيلاء منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "160.000 " مائه وستون ألف جنيهاً، بزعم مقدرته علي تمكينهم من الحصول علي قروض بقيمة " 500.000 " خمسمائه ألف جنيه لكل منهم إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء حمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير إمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ محمد ا ح ح 25 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة المركز " 4 " أخرين بتضررهم من فرغل خ ف ذ 53 سنة ويقيم دائرة مركز المراغة والسابق إتهامه في قضايا نصب لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "160.000 " مائه وستون ألف جنيه، بزعم مقدرته علي تمكينهم من الحصول علي قروض بقيمة " 500.000 " خمسمائه ألف جنيه لكل منهم إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النياب العامة التي تولت التحقيق.