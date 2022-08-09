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صور أولى الرحلات القادمة من مطار "معيتيقة الليبى" إلى شرم الشيخ

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:33 م
صور أولى الرحلات القادمة من مطار "معيتيقة الليبى" إلى شرم الشيخ أول رحلات مصر للطيران القادمة من ليبيا
كتب أحمد مصطفى

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استقبل اليوم، الثلاثاء، مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلات مصر للطيران القادمة من ليبيا ، وكانت مصر للطيران قد بدأت اليوم تشغيل سلسلة من الرحلات "الخاصة" بين مطارى معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وشرم الشيخ الدوليين.
 
وتستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ.
 
وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بأن ذلك يأتى في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى بضرورة تنشيط الحركة الجوية  والسياحية الوافدة الي مصر من مختلف أسواق النقل الجوى اقليميا وعالميا وتقديم كافة التيسييرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر.
 
وقد تم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً وذلك علي متن طائرات مصرللطيران من طراز بوينج B737-800 التي تسع  154 راكبا بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر
 
 
أول رحلات مصر للطيران القادمة من ليبيا
أول رحلات مصر للطيران القادمة من ليبيا

رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا (1)
رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا (1)

رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا (2)
رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا (2)

رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا إلى مطار شرم الشيخ
رحلة مصر للطيران قادمة من ليبيا إلى مطار شرم الشيخ
 

أخبار الطيران

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