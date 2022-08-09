اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:01 م
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صدور القرار الوزارى بشأن اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بدمياط

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:45 م
صدور القرار الوزارى بشأن اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بدمياط جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، صدور القرار الوزاري رقم 2354 بتاريخ 28 يوليو 2022 بشأن العمل باللائحة الداخلية بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.
 
 
وفي هذا الصدد، يتقدم  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة  الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية و للمنتسبين لكلية التربية النوعية لتطوير اللائحة في ضوء المتطلبات الحديثة.
 
 

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