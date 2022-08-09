شنقه بحبل.. تفاصيل تخلص مسجل خطر من سائق والاستيلاء على هاتفه المحمول

كتب إيهاب المهندس

"استدرجته بحجة توصيلى لمشوار بالتوك توك بتاعه، وشنقته ورميت الجثة فى الزراعات، واستوليت على هاتفه المحمول"، هكذا أعترف مسجل خطر بجريمته فى واقعة قتل سائق توك توك بمركز شرطة دراو بأسوان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز دراو، بغياب نجله "سائق مركبة توك توك" منذ يوم 3 أغسطس، تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فـى غيابه، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه)، وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لأحد الأماكن ، وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" قام بخنقه بواسطة حبل كان بحوزته حتى فارق الحياة ، ثم قام بقيادة المركبة المشار إليها وإلقاء جثته بمنطقة زراعات بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وإستولى على هاتفه المحمول ، وبإرشاده تم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة المشار إليها ، وضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان).