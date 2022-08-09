شكوى من تراكم مخلفات البناء فى مدخل قرية الرجدية بالغربية.. ورئيس المدينة يرد

أحمدجمال الدين - الغربية - مصطفى عادل

أرسل القارئ أحمد رجب شاهين شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تواجد وجود أحجار ومخلفات بناء تأوى الثعابين والأفاعي والفئران مما يعرض أرواح الناس للخطر، وهذه المخلفات تقع تحديدا في حدود أرض شونة قش الأرز بمدخل قرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية " .

وطالب القارئ فى رسالته بضرورة إزالة هذه المخلفات حرصا على سلامة الأهالى والمارة .

من جانبه قال حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه سيتم فحص شكوي المواطن وتكليف رئيس الوحدة المحلية بالتوجه لمكان الشكوي وفحصها وإزالة اسبابها.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".