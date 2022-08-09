شخص يتعدى على طليقته وابنائه بعين شمس بسبب "تيك توك"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً إستغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدى على نجلتها ونجلها بالضرب وتجريد نجلها من ملابسه أمام المارة بالشارع والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر".

بالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أنكر ما جاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما، وأقر بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما وتحريضها لنجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.