سباق مع الزمن لإنقاذ حوت بيلوغا العالق فى نهر السين وخطط لنقله للبحر.. صور

كتبت : شيماء عبد المنعم

يسابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ حوت بيلوغا عالق في نهر السين منذ أيام، وذلك فى ظل تحذيرات مسؤولون من أن وضعه الصحي أصبح مقلقا للغاية حسبما نشر موقع "فرانس 24"، فيما سيحاول علماء البيئة الفرنسيون نقل حوت بيلوغا إلى حوض نهر بمياه مالحة، اليوم الثلاثاء، لمحاولة إنقاذ حياته.



حوت بيلوغا

ومن جهتها، قالت لمياء إسملالى، رئيسة سي شيبرد في فرنسا، إن الحوت الذى يبلغ طوله أربعة أمتار (13 قدمًا)، سيتم نقله هناك لفترة رعاية من قبل المسعفين الذين يشتبهون في أنه مريض، وفي سباق مع الزمن، إذا استجاب الحوت للعلاج، فقد يتم إطلاقه إلى البحر المفتوح، وبينما لم يتضح كيف سيتمكن دعاة حماية البيئة من نقل الحوت إلى حوض النهر، قالت وسائل الإعلام الفرنسية إنهم قد يستخدمون بارجة ثم شاحنة.

كان دعاة الحفاظ على البيئة يأملون في تجنيب الحوت مصير آخر، مثل حوت أوركا، الذي ضل طريقه ثم مات في نهر السين خلال شهر مايو الماضى.



محاولات لانقاذ حوت بيلوغا

فيما وصفت مجموعة الحفاظ على البيئة البحرية، خططًا لنقل البيلوغا - الذي شوهد لأول مرة الأسبوع الماضي في نهر السين، بعيدًا بشكل مثير للقلق عن موطنه في القطب الشمالي - بأنها "عملية هائلة".

والحوت شوهد لأول مرة، الثلاثاء الماضي، في نهر السين، وكان الحيوان بعد ظهر الجمعة بين بوابتين لتصريف المياه بين باريس وميناء لوهافر في نورماندي، حيث يصبّ النهر.

وحسب التقرير عمال الإنقاذ يخططون لكيفية استخراج الحوت التائه من نهر السين في أفضل الظروف ودون تعريض حياته للخطر، وذكرت جمعية "Sea Shepherd France" لحماية البيئة البحرية، أن محاولات إطعامه مستمرة بالتوازي مع محاولات إيجاد الحل المناسب لإخراجه في أفضل الظروف.

وقالت لمياء إسملالي، رئيسة جمعية "سي شيبرد"، في مؤتمر صحفي: "بات حقا نحيفا للغاية وعظامه بارزة لا أعرف ما إذا كان قد فات الأوان بالفعل على إنقاذه"، يشار إلى أن حجم الحوت من هذا النوع يصل إلى أربعة أمتار في مرحلة البلوغ.

وحذر خبراء من أن هذا الحوت لا ينبغي أن يبقى لمدة طويلة في المياه الدافئة الراكدة، على اعتبار أنه من الحيتان التي تعيش عادة في المياه الباردة، في حين أشارت جمعية "سي شيبرد" إلى أن نهر السين ملوث وصاخب جدا، بسبب كثافة الملاحة فيه، وبالتالي فهو ليس بيئة ملائمة للحيتان التي تزعجها الضوضاء.

وهذه هي المرة الثانية التي تم فيها مشاهدة بيلوغا في نهر فرنسي منذ عام 1948 ، عندما عثر صياد في مصب نهر لوار على واحدة في شباكه. تأتي المشاهدة بعد بضعة أشهر فقط من تقطعت السبل بحوت قاتل يعرف أيضًا باسم orca ، ولكنه من الناحية الفنية جزءًا من عائلة الدلافين في نهر السين وعثر عليه لاحقًا ميتًا بين لوهافر وروين في أواخر مايو.