رفع 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة مكبرة لرفع حالات التعديات على الاراضي الزراعية، وكذلك حالات البناء المخالفة لمنظومة المتغيرات المكانية.

وتمكنت تلك الحملات من رفع 27 حالة، بعدة مناطق تابعة للمحافظة، حيث تمت إزالة 5 حالات بدمياط و 3 حالات بكفر سعد وحالة أخرى بمدينة ميت أبو غالب، فضلا عن 18 حالة بكفر البطيخ.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات المحافظة للتصدى لانتشار تلك الظاهرة، لافتة إلى أنه سيتم التعامل مع تلك المخالفات بمنتهي الحسم، وذلك في الإطار الذي ينظمه القانون.

واوضحت محافظ دمياط، أن هناك لجان المتابعة والتفتيش من أجل رصد المخالفات المتواجدة داخل نطاق المحافظة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.