رئيس وزراء بولندا عن وداع بوريس جونسون: اللقاء ملغى لضيق الوقت

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت بولندا عن إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبلاد، اليوم الثلاثاء، حيث أبلغ مكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي داوننج ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، أنه لم يعد لديه الوقت للقاء جونسون المنتهية ولايته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن المسؤولين البريطانيين والبولنديين ناقشوا عدة تواريخ محتملة واتفقوا بشكل مؤقت على عقد اجتماع في وارسو اليوم قبل فشل الخطة، وفقا لمصادر مطلعة .

وكان من المخطط أن تكون الرحلة جزءا من سلسلة من زيارات الوداع والمكالمات الهاتفية بين جونسون ومختلف قادة العالم، وتم إعداد برنامج مفصل من قبل موظفي الخدمة المدنية للتخطيط للزيارة البولندية ، وأبلغ داوننج ستريت الصحافة على أنها في طور الإعداد.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن مكتب مورافيتسكي لم يرد على الفور على طلب للتعليق، فيما صرح ماكس بلاين، المتحدث باسم جونسون بأن الزيارة كان مقررًا لها في الأصل الأسبوع الماضي، لكن جونسون حضر بدلاً من ذلك جنازة السياسي الأيرلندي الشمالي ديفيد تريمبل، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق على موعد آخر مع السلطات البولندية.

ونقل عن مصادر أن فريق جونسون قدم أيضا طلبا إلى البيت الأبيض لإجراء مكالمة هاتفية أخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن الجانبين لم يتمكنا حتى الآن من تحديد موعد، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقال مسؤول في مقر الحكومة البريطانية إن محاولة إجراء مكالمة مع بايدن قبل مغادرة جونسون من المتوقع أن تستمر، مضيفا أن جونسون يأمل أيضا في التحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف هذا الأسبوع.