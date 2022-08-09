حجز مسئول صيدلية ضبط بحوزته 5 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حجز مسئول صيدلية 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة حيازة أدوية مجهولة المصدر، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 5 ملايين قرص لأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل مخزن تابع لإحدى الصيدليات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة لدى الجهات المختصة بمخزن "بدون ترخيص" أعلى الصيدلية المشار إليها، تمهيداً لطرحها للبيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبحوزته (1,200,000 مليون قرص لأدوية مستوردة خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون أشراف طبى - 4 مليون قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.