توقيع الكشف الطبي على 720 مواطنا بسوهاج ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا"

سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن توقيع الكشف الطبي على 720 مواطن من أهالي قرية " أولاد علي " بمركز المنشاة، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن القافلة تأتي ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)