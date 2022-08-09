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تنسيق الجامعات2022.. مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات حلوان

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:40 ص
تنسيق الجامعات2022.. مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات حلوان الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى
كتب محمد صبحى

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طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور أسامة إمام عميد الكلية برنامج المعلوماتية الطبية، وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية. 
 
وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، أن الجامعة تسعي لطرح مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، وتعمل علي إعداد طالب مؤهل في كافة التخصصات والمجالات قادر على المنافسة على المستوى العالمي. 
 
أشار الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلي أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة، مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
 
وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية، ان البرنامج ُيعد خريجاً متميزاً لديه القدرة على فهم الاساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة فى سوق العمل المصري والدولي. 
 
ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.
 
ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات.
 

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