تعيين عمداء لكليات الاستزراع والمصايد ومعهد البيئية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أصدر الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، قرارًا بتكليف عمداء جدد لكليات الاستزراع السمكى والمصايد البحرية ومعهد الدراسات البيئية بالعريش.

واعلنت جامعة العريش فى بيان ، ان القرار شمل تكليف الدكتور محمد سالم أحمد، أستاذ المصايد البحرية، بكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، قائمًا بأعمال عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالجامعة.



كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، أستاذ الخضر، بكلية العلوم الزراعية البيئية، قائمًا بأعمال عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة العريش الشكر والتقدير للعمداء السابقين على فترة عمادتها وما قدموه من إنجازات طوال الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق للعمداء الجدد.