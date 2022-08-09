تعرف على عدد المركبات المرخصة الصادر لها وثائق تأمينية فى يوليو 2022

كتبت : أمانى سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2022 حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 24777 مركبة.

وأوضح التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1605مركبات موديل 2020 و4567مركبه موديل 2021 و14032مركبه موديل 2022 و4573 مركبه موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11513 سيارة ملاكى من بينها 130 سيارة موديل 2020 و176 سيارة موديل 2021 و8290 سيارة موديل 2022 و2917 سيارة موديل 2023.