ترتفع لـ90% بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

- العظمى 80-90

- الصغرى 35-40

- الوجه البحرى:

العظمى 80-90

الصغرى 35-40

- السواحل الشمالية:

العظمى 85-95

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 50-55

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 25-30

الصغرى 10-15