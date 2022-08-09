تحذيرات صحية من تعرض الأطفال حديثي الولادة بأوكرانيا للخطر بسبب الصراع

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ذكرت منظمة "يونيتيد"، وهي وكالة صحية عالمية تعمل في المجال الصحي والطبى بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تضرر العديد من المستشفيات أو تدميرها كما تم قطع سلاسل التوريد، محذرة من أن هذا الوضع يعرض الآلاف من الأطفال حديثي الولادة لخطر الإصابة بالعجز أو الوفاة بسبب نقص الوصول إلى الأكسجين والمعدات اللازمة والعلاجات الأساسية.



وقال المتحدث باسم المنظمة هيرفيه فيرتهوزل - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء إن تزايد مستويات التوتر لدى النساء الحوامل بسبب الحرب يؤدي إلى زيادة عدد الولادات المبكرة المبلغ عنها، كما أن الأطفال المولودين قبل الأوان هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات تنفسية أو عصبية أو في الجهاز الهضمي وهي حالات تتطلب غالبا الأكسجين للعلاج.



وأشار إلى أن المنظمة قدمت 220 جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر للأنف و125 نظاما لخلاط الأوكسيجين لتزويد الرضع بدعم التنفس والعلاج بالأوكسيجين الذي يحتاجون إليه ولأجل منع تلف العين والرئة والدماغ،ونوه بأن هذه الأجهزة مناسبة بشكل خاص للاستخدام في الأزمات الإنسانية.