تجديد حبس متهم بسرقة سيارة فى منطقة التجمع الخامس 15 يوما

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بسرقة سيارة من صاحبها بالقاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أقر المتهم بأنه عقب سرقته للسيارة حاول بيعها لشخص آخر للتخلص منها والحصول على مقابل مادي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.