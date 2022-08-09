اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة سيارة فى منطقة التجمع الخامس 15 يوما

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:33 ص
تجديد حبس متهم بسرقة سيارة فى منطقة التجمع الخامس 15 يوما جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم  بسرقة سيارة من صاحبها بالقاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
 
كما أقر المتهم بأنه عقب سرقته للسيارة حاول بيعها لشخص آخر للتخلص منها والحصول على مقابل مادي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
 

سرقه

سرقة سياره

تجديد حبس

نيابة القاهره الجديده

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة