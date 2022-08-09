تجديد حبس المتهم بسرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه فى منشأة ناصر 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بجنوب القاهرة، حبس المتهم بسرقة مركبات التوك توك بمنطقة منشأة ناصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمركبة " التوك التوك" قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن ، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على المركبة ملكه كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخص – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية.