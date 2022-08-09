تأجيل محاكمة قاتل زوجته بدمياط إلى سبتمبر المقبل

دمياط - فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل محاكمة قاتل زوجته حرقا بدمياط إلى جلسة 4 سبتمبر القادم، وذلك لإعلان طلبات الدفاع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الزوج "م. ب" بإضرام النيران بزوجته وكذلك مسكن الزوجية بسبب خلافات بينهما على ممارسة حقوقه الشرعية، واستقبلت مستشفى دمياط التخصصى "ه. ع" سيدة فى العقد الثالث من العمر متأثرة بإصابات بالغة بسبب إضرام النيران بجسدها، وحسب ما ورد فى تقرير الطب الشرعي أن بلغت نسبة الحروق 80%.

وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة، والتى أثرت خلاله الصحية قيام زوجها بإضرام النيران بجسدها بسبب خلافات بينهما.