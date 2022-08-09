بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بكينيا

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المرشحين الرئيسيين هما رايلا أودينجا وويليام روتو، مشيرة إلى أن أكثر من 22 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي قد تكون فيها القضايا الاقتصادية ذات أهمية أكبر من التوترات العرقية التي ميزت الانتخابات السابقة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مئات الناخبين قد اصطفوا قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع في بعض المواقع للإدلاء بأصواتهم ومن بينهم المرشح ويليام روتو الذي أعرب عن تطلعه إلى الفوز بهذه الانتخابات وحث الكينيين على التحلي بالسلام واحترام خيارات الآخرين.

يشار إلى أنه يجب أن يتم إعلان النتائج الرسمية في غضون أسبوع من إجراء الانتخابات.. وتتعرض اللجنة المستقلة المعنية بالانتخابات والتي تعاني من نقص التمويل إلى ضغوط لضمان إجراء تصويت دون اضطرابات.