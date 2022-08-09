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انقطاع الكهرباء فى بعض مناطق فيينا لليوم الثانى على التوالى بسبب أزمة الطاقة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:57 م
انقطاع الكهرباء فى بعض مناطق فيينا لليوم الثانى على التوالى بسبب أزمة الطاقة انقطاع التيار الكهربائى
كتبت: هناء أبو العز

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انقطع التيار الكهربائى فى بعض مناطق العاصمة النمساوية فيينا، وذلك لليوم الثانى على التوالى بسبب أزمة إمدادات الطاقة والغاز العالمية.
 
وذكر بيان لشركة الكهرباء القومية النمساوية أن نحو ألفي أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء منذ صباح اليوم وحدث اضطراب سابق أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه تمت إعادة الكهرباء إلى نصف المنازل المتضررة بعد ساعات من الانقطاع.
 
وأضاف البيان أنه سيتم تزويد جميع العملاء مرة أخرى بالكهرباء في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن متوسط مدة العطل بلغ ساعة ونصف الساعة حيث تم رصد عيب تقني ناتج عن تأثيرات خارجية.
 
 

التيار الكهربائى

انقطاع الكهرباء

النمسا

ازمة الطاقة

فيينا

الحرب الاوكرانية



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