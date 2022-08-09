

وصرح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، بأن هذه الجهود تأتي استمرارًا لدور الهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني دعمًا متواصلا حتى في أوقات توقف العدوان، مضيفا أن الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا محوريًّا كونه مؤخرا قد فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، حيث يقود الهلال الأحمر الجهود والمبادرات الدولية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية المعنية بالأزمة، كما يجري التنسيق مع جهات داعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في محاولة لتخفيف أضرار وتبعات العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي الوضع الفلسطيني أهمية خاصة وتسعى دائمًا لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه المواقف.. مشيرا إلى أنه فـور وقوع العدوان قامت غرفة العمليات المركزية والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية بشمال سيناء بتوجيه فرق الدعم النفسي والفرق المدربة على الإسعافات الأولية والتعقيم والتطهير إلى معبر رفح لتكون على أهبة الاستعداد في حال نقل بعض المصابين أو المتضررين من جراء العدوان، وكذلك لتقديم الخدمات اللازمة للعالقين بمعبر رفح والذي توقفت حركة العبور به منذ بدء العدوان.