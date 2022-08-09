النيابة تفتح تحقيق عاجل حول واقعة تعدى عاطل على نجليه بسبب مقاطع على تيك توك

عبد الله محمود

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في تعدي رجل علي طليقته وابنائه في الشارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي مقطع فيديو صور الواقعة.

وكانت وحدة الرصد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً استغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدى على نجلتها ونجلها بالضرب وتجريد نجلها من ملابسه أمام الماره بالشارع والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر".

وبالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أنكر ماجاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما ، وأقر بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما وتحريضها لنجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.