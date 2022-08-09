اليوم السابع
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النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوى بشمال سيناء لـ215 درجة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:53 م
النزول بدرجات القبول بالصف الأول الثانوى بشمال سيناء لـ215 درجة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على النزول عشر درجات للقبول بالصف الأول الثانوي العام ليصبح 215 درجة  للدورين معا بدلاً من 225 درجة، بجميع مدارس المحافظة ما عدا مدرستي عمرو شكري وأحمد عسكر.

 وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه نظراً لوجود كثافة فى أعداد الطلاب في مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الشهيد الرائد أحمد عسكر الثانوية بنات فلم يصدق المحافظ على النزول بدرجات القبول بهما ،وصدق على النزول بدرجات القبول 10 درجات فى باقى مدارس المحافظة، نظرًا لقلة كثافة أعداد الطلاب بها.
 

شمال سيناء

درجات القبول بالثانوى

سيناء

التربية والتعليم



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