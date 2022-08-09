اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية: الجفاف فى أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:07 م
المفوضية الأوروبية: الجفاف فى أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام
أحمد عرفة

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أكدت المفوضية الأوروبية، أن الجفاف في أوروبا هو الأسوأ منذ 500 عام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى وقت سابق وافقت المفوضية الأوروبية الإثنين بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خطة رومانية بقيمة 149 مليون يورو من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود ('RRF') لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد في البلاد، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين والصفقة الخضراء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع الانتقال الأخضر.
 
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - " إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 149 مليون يورو ستُمكّن رومانيا من زيادة قدراتها على إنتاج الهيدروجين المتجدد، مع الحد من التشوهات المحتملة للمنافسة.. والإجراء المعتمد اليوم لن يُساهم فقط في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين وطموحات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بل انه سيُساعد رومانيا أيضًا في استبدال الغاز الطبيعي والفحم والنفط في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها وقطاعات النقل وفي تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد".

المفوضيه الاوروبيه

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