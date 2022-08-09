المشدد 5 سنوات لعامل هشم أنف سيدة فى المنشاه سوهاج

سوهاج - محمود مقبول وعمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بجلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين بمعاقبة أحمد . ح . م . خ يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج" هارب" بالسجن المشد 5 سنوات غيابيا والمصاريف، وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على سيدة باستخدام عصا شوم، مما تسبب فى حدوث عاهة مستديمة لها.

ترجع الواقعة إلى شهر يونيو 2020 عقب قيام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليها فاطمه. م . ع داخل منزلها مستخدما في ذلك عصا شوم حيث عقد المتهم النية والعزم على التعدى على المجنى عليها مما نتج عنه إصابتها الواردة بالتقرير الطبي الأمر الذى خلف ورائه إصابتها بعاهة مستديمة عبارة عن أعوجاج بالحاجز الأنفى وضيق بالتنفس عبر الأنف وخنفان بالأنف وتقدر نسبتها 10%.

وجاء بشهادة الشهود أنه أثناء تواجد المجنى عليها بمنزلها فوجئت بقدوم التهم عليها حاملا بيده عصا شوم ثم قام بالتعدى عليها بالضرب على وجهها بإستخدام العصا فأحدث ما بها من إصابات .