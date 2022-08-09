المتهم بقتل فتاة الشرقية يعترف بقتلها انتقاما منها لتخليها عنه

كتب محمود عبد الراضي

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على الشاب المتهم بقتل فتاة بالشرقية بعدة طعنات بمدخل عمارة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبلغ لقسم أول الزقازيق من الأهالي قيام شخص بالتعدي على فتاة بطعنها بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات أودت بحياتها، وذلك أثناء دخولها عقار "عمارة زيدان"، بحى المنتزه دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مفتش قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى وأمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "إسلام محمد فتحى محمد مصطفى طرطور"، من مواليد 15 يونيو 2000، طالب بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، ومقيم بالشروق، وتم ضبطه بحوزته قطعة سلاح أبيض "سكين".

وبمناقشة المتهم المذكور اعترف تفصيليا بقيامه بقتل "سلمى بهجت محمد محمود شعلة"، من مواليد 1 يناير 2000، طالبة بذات الكلية ومقيمة بشقة في العقار الكائن بشارع الشيخ بدائرة مركز أبو حماد.

وبمناظرة جثة المجنى عليها تبين أنها مسجاة أرضاً بمدخل العقار محل البلاغ، وبها 17 طعنة "15 من الامام وطعنتان من الخلف"، وبمناظرة المتهم تبين وجود رسم على صدره باللون الأسود مدون عليه "سلمى حبيبتى"، ورسم آخر على ذراعه الأيمن باللون الأحمر مدون عليه "سلمى".

وبمناقشة المتهم قرر قيامه بقتل المجنى عليها بدافع الانتقام منها، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخراً بالتخلى عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما آثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة أشرف"، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد السلاح الأبيض المستخدم "السكين"، ونظراً لعلمه بتردد المجنى عليها على مقر جريدة "عيون الشرقية الآن"، جريدة وموقع أخبارى، للتدريب، الكائنة بالعقار محل الواقعة، قام اليوم بانتظارها أمام العقار، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فاحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وجار عرض المتهم على النيابة.