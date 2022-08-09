الكشف وصرف العلاج لـ1136 حالة بقافلة طبية لصحة القليوبية بقرية الشقر

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة، والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وتابعت المديرية، في بيان لها، أنه تم تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني بقرية الشقر التابعة للإدارة الصحية بمدينة كفر شكر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1136 مواطن ومواطنة، كما تم إجراء 95 فحص معملي وأشعة، بالإضافة إلى تحويل 10 حالات ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج إلى عمليات جراحية.

وأكدت أنه ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها "الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان"، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة، حيث قام بالكشف الطبي على أهالي القرية فريق طبي متكامل من كبار الأخصائيين.

كما شملت القافلة برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الصيف وطرق الوقاية.



إقبال المواطنين على القافلة الطبية



عمل الفحوصات الطبية



العيادات بالحملة



خلال فحص الأطفال