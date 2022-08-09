الكرملين: لا نشهد تغييرا إيجابيا في مواقف السياسيين الألمان والنمساويين

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء في تعليق على تقارير إعلامية ألمانية تزعم زيادة الدعم الشعبي لروسيا وزعيمها فلاديمير بوتين في ألمانيا والنمسا، بأن الكرملين لا يشهد أي تغيير إيجابي في مواقف السياسيين الألمان والنمساويين تجاه روسيا حتى الآن.



وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أي تغيير في سلوك السياسيين في البلدين قال بيسكوف -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "للأسف، نحن لا نشهد أي تغيير من هذا القبيل."



وأعرب المتحدث الرئاسي الروسي عن أمله في أن يقنع الناخبون في الدول الغربية سلطاتهم بمعاملة روسيا بمزيد من الحكمة السياسية، وأن يأتي التغيير عاجلاً أم آجلاً، مشيرا إلى أن الناخبين سيوصون بتعديل مواقف السياسيين تجاه روسيا وبالتالي سيقنعون من ينتخبونهم بالحاجة إلى التصرف بمزيد من الحكمة السياسية -على حد قوله.