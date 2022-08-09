القبض على ربة منزل وابنتها لتركهما رضيع فى الشارع بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وابنتها، لاتهامهما بترك رضيع أنجبته المتهمة الثانية فى إحدى شوارع منطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفل حديث الولادة بجانب طريق في كرداسة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيدة وراء ترك الطفل بمكان العثور عليه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت أن ابنتها حملت بالطفل رغم عدم زواجها، وأنهما اتفقا على التخلص من الطفل عقب ولادته، بتركه في أحد الشوارع.

تم ضبط والدة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.