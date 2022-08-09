اليوم السابع
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الصحة توضح أهداف برامج مكافحة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:00 ص
الصحة توضح أهداف برامج مكافحة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن البرنامج القومى لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، يهدف إلى رفع كفاءة القوى البشرية من خلال تقديم الدعم الإداري وتحديد المسئوليات، ورفع كفاءة الصيادلة، وتعزيز الممارسة الإكلينيكية الآمنة، بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقليل استهلاكها، وتعظيم النتائج الإيجابية، وتوفير فرص التعليم والتدريب، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، تستهدف التوسع في عدد المستشفيات العامة، والمركزية، والتخصصية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أهمية التنسيق المستمر بين كل قطاعات الوزارة لتوفير المستلزمات المطلوبة بالمستشفيات، وتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.


الصحة

المضادات الحيوية

المحافظات

مكافحه الميكروبات



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