الشرطة الأمريكية تنشر صور لسيارة مرتبطة بمقتل 4 رجال مسلمين فى نيو مكسيكو

كتبت: نهال أبو السعود

نشرت الشرطة في مدينة البوكيركي الأمريكية التي تحقق في مقتل أربعة رجال مسلمين، صور لسيارة يعتقد أنها مرتبطة بقاتل متسلسل محتمل تركت المجتمع في حالة من الانزعاج.

قال رجال الشرطة في بيان صحفي إنهم كانوا يطلبون مساعدة الجمهور في تحديد موقع السيارة المطلوبة، ولم تذكر أين ومتى التقطت الصور أو ما الذي دفعهم للاشتباه في أن السيارة متورطة في أي من الجرائم.

قال رئيس بلدية البوكيركي تيم كيلر: "لدينا صلة قوية جدًا جدًا لدينا سيارة ذات أهمية.. علينا أن نجد هذه السيارة".



السيارة

وفقا لصحيفة نيويورك بوست، لا تزال الشرطة تحاول تحديد ما إذا كانت هناك أية صلات بين عمليات القتل الأربعة، حيث قتل نعيم حسين (25 عاما) بالرصاص في وقت متأخر من يوم الجمعة في البوكيركي وقتل ثلاثة رجال مسلمين خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقال نائب قائد الشرطة كايل هارتسوك إن العناصر المشتركة بين جميع الضحايا هي عرقهم ودينهم.

كان حسين من باكستان وقتل بالرصاص خارج منظمة تقدم المساعدة للاجئين، كما قتل كلا من محمد أفضل حسين ، 27 ، وأفتاب حسين ، 41 - في الأسبوع الماضي بالقرب من منزلهما ، وكلاهما من باكستان أيضا وأعضاء في نفس المسجد.

وتتعلق الحالة الثالثة بمقتل محمد أحمدي ، 62 عامًا ، في نوفمبر 2021 ، وهو رجل مسلم من أصول جنوب آسيوية قُتل بالقرب من منزله.

وقالت حاكمة نيوميكسيكو ان الشرطة تعمل على إيجاد القاتل وتسليمه للعدالة، كما ادان الرئيس جو بايدن عمليات القتل، وكتب على تويتر: "أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في البوكيركي بينما ننتظر تحقيقًا كاملاً ، صلاتي مع عائلات الضحايا ، وإدارتا تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة".