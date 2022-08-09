اليوم السابع
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السجن المشدد 15 عاما لـ 4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:46 م
السجن المشدد 15 عاما لـ 4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "خ.م" و"ح.ع" و"أ.م" وم.م" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ز.أ" بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2021 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم حال عودته إلى مسكنه وسرقته بالإكراه.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه لوجود خلافات سابقة بين الطرفين وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 
 
 
 

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جنايات سوهاج

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